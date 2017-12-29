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Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов
© Foto: Youtube / Информационное Агентство REGNUM

Тарасов о взаимных обвинениях РФ и США по сирийскому вопросу

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Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов утверждает: то, что происходит сейчас в Сирии, — это обычные послевоенные дрязги

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что Вашингтон готовит террористов на своей сирийской военной базе Эт-Танф, игиловцы "перекрашиваются" и берут другие названия, например, "Новая сирийская армия".

Представители международной группы войск, возглавляемой США, опровергли обвинения в подготовке террористов, назвав их абсурдными.

Комментарий эксперта слушайте в нашем подкасте.

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