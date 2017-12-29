Тарасов о взаимных обвинениях РФ и США по сирийскому вопросу

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Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов утверждает: то, что происходит сейчас в Сирии, — это обычные послевоенные дрязги