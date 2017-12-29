Тарасов о взаимных обвинениях РФ и США по сирийскому вопросу

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что Вашингтон готовит террористов на своей сирийской военной базе Эт-Танф, игиловцы "перекрашиваются" и берут другие названия, например, "Новая сирийская армия".
Представители международной группы войск, возглавляемой США, опровергли обвинения в подготовке террористов, назвав их абсурдными.
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