Джабаров: реабилитацию нацистов Латвией осуждает мировое сообщество

В беседе на радио Sputnik он объяснил, что закон об уравнивании ветеранов Красной армии и СС появился из-за того, что власти некоторых страны Европы хотят забыть о неприятных для них итогах Второй мировой войны.

"Этот закон — очень плохой знак и "иезуитская мера", которая останется темным пятном в истории Латвии. Вы знаете, что многие там сотрудничали с фашистами, многие фактически без боя сдались гитлеровской армии. Сейчас им хочется быстрее об этом забыть", — заявил Джабаров.

Он отметил позицию Израиля, который солидарен с Россией в оценке итогов Второй мировой войны.

"Израиль всегда четко придерживается той же позиции, что и Россия. Никакого пересмотра итогов Второй мировой войны не будет. Была борьба с фашизмом, и в этой борьбе главную роль сыграла Красная армия", — сказал сенатор.

Совет Федерации призвал парламенты стран Евросоюза осудить принятый сеймом Латвии закон, уравнивающий ветеранов Красной армии и СС.

В своем заявлении сенаторы подчеркнули, что реабилитация нацистов и их пособников "заслуживает самого решительного осуждения мировым сообществом".

Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что указанный закон является "кощунственным и омерзительным актом".

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