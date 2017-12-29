19:16 29 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
Sputnik

Лихачев: АЭС даст Узбекистану рабочие места и энергобезопасность

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекско-российские отношения (14)
34740

Гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров в Ташкенте рассказал о предложении российской стороны построить в Узбекистане атомную станцию и рассказал, какой эффект это даст для экономики республики.

По словам Лихачева, Россия имеет богатый опыт и научно-технический потенциал по возведению современных атомных объектов с реакторами нового, так называемого постфукусимского уровня.

"Наше предложение — построить в Узбекистане станцию на два энергоблока. Такие объекты у нас уже работают в Нововоронеже, скоро будет запущена Ленинградская станция, завершается строительство такой АЭС в Белоруссии. Строительство такого важного объекта будет иметь положительный эффект: это даст до 6 тысяч рабочих мест на стройке и до 2 тысяч высокооплачиваемых мест на стадии эксплуатации станции, а также позволит обеспечить энергетическую безопасность страны и улучшить ее экспортный потенциал", — подчеркнул гендиректор "Росатома".

Белоярская АЭС в Свердловской области
© Sputnik/ Павел Лисицын
РФ планирует построить в Узбекистане атомную электростанцию на 2,5 ГВт
По его словам, проектируемая мощность такого энергообъекта может составить около 2,5 ГВт генерации, что позволит не только решить проблему с внутренним энергоснабжением, но и поставлять электричество за рубеж.

Кроме того, Узбекистан и Россия договорились об активизации исследовательской работы в сфере мирного атома, а также по вопросу подготовки кадров. Первые 15 специалистов за счет российской стороны направятся на учебу в РФ уже в следующем учебном году, подчеркнул Лихачев.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Узбекско-российские отношения (14)
Теги:
Росатом, Правительство Узбекистана, Ташкент, Атомная энергетика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Праворульный автомобиль
    Право на лево

    Власти Армении намерены запретить праворульные машины и такси старше шести лет. По мнению чиновников, авто с "рулем наоборот" и старые такси слишком опасны.

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Предновогодний Ташкент
Праздник к нам приходит: Ташкент засиял новогодними огнями
Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас спел свой хит с поклонником на сцене Ташкента
Новогодняя игра
Новогодняя игра: доберись до елки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054