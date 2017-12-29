Лихачев: АЭС даст Узбекистану рабочие места и энергобезопасность

Гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров в Ташкенте рассказал о предложении российской стороны построить в Узбекистане атомную станцию и рассказал, какой эффект это даст для экономики республики.

По словам Лихачева, Россия имеет богатый опыт и научно-технический потенциал по возведению современных атомных объектов с реакторами нового, так называемого постфукусимского уровня.

"Наше предложение — построить в Узбекистане станцию на два энергоблока. Такие объекты у нас уже работают в Нововоронеже, скоро будет запущена Ленинградская станция, завершается строительство такой АЭС в Белоруссии. Строительство такого важного объекта будет иметь положительный эффект: это даст до 6 тысяч рабочих мест на стройке и до 2 тысяч высокооплачиваемых мест на стадии эксплуатации станции, а также позволит обеспечить энергетическую безопасность страны и улучшить ее экспортный потенциал", — подчеркнул гендиректор "Росатома".

© Sputnik/ Павел Лисицын РФ планирует построить в Узбекистане атомную электростанцию на 2,5 ГВт

По его словам, проектируемая мощность такого энергообъекта может составить около 2,5 ГВт генерации, что позволит не только решить проблему с внутренним энергоснабжением, но и поставлять электричество за рубеж.

Кроме того, Узбекистан и Россия договорились об активизации исследовательской работы в сфере мирного атома, а также по вопросу подготовки кадров. Первые 15 специалистов за счет российской стороны направятся на учебу в РФ уже в следующем учебном году, подчеркнул Лихачев.

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