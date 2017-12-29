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Директор Аналитического департамента ИК РЕГИОН Валерий Вайсберг
© Sputnik/ Нина Зотина

Вайсберг: примитивное восприятие биткоина опасно для криптовалюты

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Директор аналитического департамента российской инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг проанализировал ситуацию с резкими скачками курса биткоина в уходящем году и озвучил прогноз на новый 2018 год.

Эксперт рассказал, какие риски таит в себе развитие криптовалют, и сделал прогноз на тему того, как разные страны будут стараться регулировать этот пока еще малоизвестный и почти хаотичный рынок.

"То, что простые люди, не очень разбирающиеся в том, как работает технология биткоина, хлынули на этот рынок, все это предопределяет отношение к происходящему как к мыльному пузырю. Не имея достаточной защиты, если считать этот инструмент инвестиционным, и не имея достаточной информации о происходящем, люди громадные деньги отдают на биткоин, чем обеспечивают один из признаков финансовой пирамиды", — говорит Вайсбер.

Он добавил, что для наведения порядка в этой сфере необходимо будет принять много законодательных решений, регулирующих ее. Будут прописаны требования к майнерам, а также расписан сам процесс торгов во избежание спекуляций или образования "мыльных пузырей".

Аналитик не исключил, что из-за примитивного отношения к криптовалюте в будущем году стоит ожидать резких скачков и падения биткоина. Однако с формулировкой, что криптовалюта — это не более чем финансовая пирамида, он тоже не согласен.

Что биткоин ждет в 2018 году, слушайте в радиоподкасте Радио Sputnik.

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