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Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Андрей Кортунов
© Sputnik/ Виталий Белоусов

Кортунов: 2017 стал годом стабилизации на мировой арене

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В ушедшем 2017 году ситуация на международной арене стабилизировалась и стала более спокойной, произошла некая реставрация, рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

"Можно по-разному оценивать вектор развития международной политики… Уходящий год был годом стабилизации и даже в каком-то смысле реставрации", — отметил эксперт.

Кортунов напомнил, что в декабре 2016 года ситуация выглядела гораздо более мрачной: произошел Brexit, повысилась активность популистских сил в Европе, непонятно было дальнейшее развитие ситуации в Сирии и в Южно-Китайском море.

"В общем, при всех трудностях и сложностях, мировая система оказалась более устойчивой", — полагает он.

Как отметил эксперт, Трамп не смог принципиально развернуть американскую политику.

Созданные Brexit проблемы также оказались не очень острыми, а миграционные потоки в Европу сократились.

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