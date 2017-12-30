Кортунов: 2017 стал годом стабилизации на мировой арене

"Можно по-разному оценивать вектор развития международной политики… Уходящий год был годом стабилизации и даже в каком-то смысле реставрации", — отметил эксперт.
"В общем, при всех трудностях и сложностях, мировая система оказалась более устойчивой", — полагает он.
Как отметил эксперт, Трамп не смог принципиально развернуть американскую политику.
Созданные Brexit проблемы также оказались не очень острыми, а миграционные потоки в Европу сократились.
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