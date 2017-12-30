Судаков: Америка никак не может смириться с победой РФ в Сирии

В эфире радио Sputnik американист, кандидат политических наук, профессор Академии Военных Наук РФ Сергей Судаков заявил, что Соединенные Штаты будут вкладывать деньги в подготовку все новых и новых боевиков, чтобы расшатывать ситуацию, чтобы победа России над терроризмом не была окончательной.

"Сегодняшнее правительство Соединенных Штатов Америки не может смириться с тем, что Россия одержала очень убедительную победу в Сирии и укрепила свои позиции на Ближнем Востоке… Сегодня Россия крепко занимает место, которое оставило США", — полагает эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.