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Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович

Федорович: нужно 3 пароля, чтобы человек не оказался в "западне" цифр

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Врач-психиатр высшей категории Федорович Александр рассказал, как придумать пароль, чтобы не оказаться в состоянии растерянности и не забывать его

В эфире радио Sputnik врач рассказал, что в современном мире везде нужны пароли и логины, и человеку необходимо их запоминать.

"Человек буквально дуреет от такого количества паролей, ведь это количество кратно его социальной активности. И человек должен где-то записывать пароли, либо придумать что-то попроще. Однако пароль должен быть запоминающимся и отражать первую мыль, которая промелькнула при слове "пароль", — уверен эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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