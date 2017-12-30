Федорович: нужно 3 пароля, чтобы человек не оказался в "западне" цифр

В эфире радио Sputnik врач рассказал, что в современном мире везде нужны пароли и логины, и человеку необходимо их запоминать.
"Человек буквально дуреет от такого количества паролей, ведь это количество кратно его социальной активности. И человек должен где-то записывать пароли, либо придумать что-то попроще. Однако пароль должен быть запоминающимся и отражать первую мыль, которая промелькнула при слове "пароль", — уверен эксперт.
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