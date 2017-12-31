Рязанцев: 2018 – год безмятежный и позитивный

"2018 года — год безмятежный и позитивный на фоне минувших годов. Январь, март и апрель — это месяцы отказа от неудавшихся начинаний и отношений. Иллюзии развеются и появится решимость для проведения кардинальных перемен. Серьезный разговор в одних случаях приведет к расставанию, а в других — поможет лучше понять друг друга", — отметил он.
По словам астролога, 2018 год будет богат на затмения — их будет пять: два лунных и три солнечных. Июль и август — это время пробуксовки. В это время обозначатся ошибки и просчеты.
Полный комментарий астролога с прогнозом для каждого знака зодиака слушайте в аудиофайле.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился сегодня с послом Исламской Республики Афганистан в Узбекистане Сайедом Шахабуддином Тимури и находящимся в Ташкенте послом ИРА в Великобритании Самиром Джавада