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Астролог Андрей Рязанцев
© Sputnik/ Zhoomart Uraimov

Рязанцев: 2018 – год безмятежный и позитивный

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Завершающийся год открывает новые возможности в наступающем 2018 году, рассказал бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев пояснил, что Красный Огненный Петух передает бразды правления Желтой Земляной Собаке, которая вступит в свои права 16 февраля 2018 года.

В торговом зале, архивное фото
© Sputnik/ Валерий Мельников
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"2018 года — год безмятежный и позитивный на фоне минувших годов. Январь, март и апрель — это месяцы отказа от неудавшихся начинаний и отношений. Иллюзии развеются и появится решимость для проведения кардинальных перемен. Серьезный разговор в одних случаях приведет к расставанию, а в других — поможет лучше понять друг друга", — отметил он.

По словам астролога, 2018 год будет богат на затмения — их будет пять: два лунных и три солнечных. Июль и август — это время пробуксовки. В это время обозначатся ошибки и просчеты.

Полный комментарий астролога с прогнозом для каждого знака зодиака слушайте в аудиофайле.

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