Заслуженная артистка Узбекистана Гавхар Закирова поздравила своих соотечественников с Новым годом.
Ежегодно множество собак пугаются хлопков от салюта и, срываясь с поводка, теряются, рассказала руководитель общественного кинологического объединения "Вива Ла Вита" Виолетта Скарлыгина
Завершающийся год открывает новые возможности в наступающем 2018 году, рассказал бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев
По мнению начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, правильнее говорить не о глобальном потеплении, а о глобальных изменениях климата
Военный аналитик Игорь Коротченко уверен, что в настоящее время происходит перенос военной активности террористов из Афганистана на постсоветское пространство
В ушедшем 2017 году ситуация на международной арене стабилизировалась и стала более спокойной, произошла некая реставрация, рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
Врач-психиатр высшей категории Федорович Александр рассказал, как придумать пароль, чтобы не оказаться в состоянии растерянности и не забывать его
США искусственно создают центры напряженности в ряде точек, уверен политолог Сергей Судаков
Директор аналитического департамента российской инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг проанализировал ситуацию с резкими скачками курса биткоина в уходящем году и озвучил прогноз на новый 2018 год.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.