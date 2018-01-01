Кортунов: 2018 год будет стабильным на мировой арене

Наступивший год на мировой арене пройдет стабильно и достаточно предсказуемо, рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Выборы в целом ряде европейских стран показали, что система достаточно устойчива… Будущий год — это год стабильности и дальнейшей реставрации", — уверен Андрей Кортунов.

Как отметил эксперт, во Франции и Нидерландах популисты потерпели поражение, а в Германии у власти удержалась Меркель – что дает позитивные основы для грядущего года. Однако сохраняются и копятся проблемы, которые игнорировать нельзя, заявил Кортунов.

"Мы видим, что происходит в Каталонии. Мы видим, что в Австрии победили правые. Мы видим, что происходит в Польше… Усиливается нестабильность в Персидском заливе, нарастают противоречия в других углах арабского мира… Мы видим, что происходит на Корейском полуострове", —сказал он.

Поэтому, рассказал эксперт, можно ожидать больших потрясений и в целом стабильность грядущего года напоминает скорее торможение на склоне горы.

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