Шеф-повар Калер: собираясь в ресторан, поешьте дома

Встретив Новый год, вечером 1 января люди собираются в гости либо в ресторан. О том, что делать, чтобы вечер в ресторане стал приятным, а не принес разочарование, - известный бренд-шеф многих московских ресторанов Антон Калер

В эфире радио Sputnik Антон Калер рассказал, что перед любым застольем нужно…. Поесть дома.

"Мой совет, может быть, покажется кому-то странным, но он правильный. И тогда в течение всего вечера человек будет есть понемногу, и тогда застолье пройдет как надо", — отметил он.

По мнение шеф-повара, идеально также в течение вечера принимать участие в подвижным конкурсах, чтобы можно было подвигаться и "растрястись".

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