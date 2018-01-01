Зенцова: нельзя мешать алкоголь с сильногазированными напитками

В эфире Sputnik Латвия доктор психологических наук, эксперт по реабилитации наркозависимых Наталья Зенцова рассказала, что, вопреки распространенному мнению, после застолья нельзя опохмеляться.

"Есть такое убеждение, что, если человек перебрал с алкоголем, то на следующий день нужно встать и еще выпить, опохмелиться. Однако специалисты советуют ни в коем случае этого не делать. Как бы душа не требовала продолжения банкета, нужно переждать эти неудобные моменты. Выйти из этого состояния поможет клюквенный морс с лимонным соком либо настоящий бульон", — рассказала она.

О том, почему нельзя смешивать алкоголь с газированными напитками, слушайте в аудиоподкасте.

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