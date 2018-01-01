Кошман: сегодня ночью произойдет первое в 2018 году Суперлуние

В эфире радио Sputnik Людмила Кошман отметила, что полная Луна активизирует эмоциональное поведение людей.
"Грядущий месяц продемонстрирует нам необычное астрономическое явление — полное затмение луны. Его можно будет наблюдать на всей территории России 31 января. И если позволит погода, то можно будет увидеть красноватый бок Луны", — рассказала астроном.
О том, что такое Суперлуние, слушайте в аудиподкасте.
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