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Тимур Махмутов
РСМД

Махмутов: Индия стремится стать кибердержавой

Радио
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Индия стремится занять лидирующие места в освоении киберпространства, рассказал заместитель программного директора РСМД Тимур Махмутов

Индия всячески пытается застолбить нишу одного из лидеров в этом пространстве и не без оснований, уверен эксперт.

В этом году, объяснил Махмутов, данная тенденция стала заметна благодаря тому, что одним из главных слов и одной из главных арен года стало киберпространство, которое активно стремятся освоить все крупные державы.

"Это то пространство, где мы наблюдаем большую динамику, больше столкновений, больше подозрений", — полагает он.

Индия сегодня может занять одно из первых мест благодаря наличию преимуществ — активному развитию программирования и исследований по теме информационных систем в стране.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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