Махмутов: Индия стремится стать кибердержавой

Индия всячески пытается застолбить нишу одного из лидеров в этом пространстве и не без оснований, уверен эксперт.
"Это то пространство, где мы наблюдаем большую динамику, больше столкновений, больше подозрений", — полагает он.
Индия сегодня может занять одно из первых мест благодаря наличию преимуществ — активному развитию программирования и исследований по теме информационных систем в стране.
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