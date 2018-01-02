Толстая: "селфимания" — серьезная болезнь, которую надо лечить в клинике

Психолог Татьяна Толстая рассказала, что пристрастие к селфи нельзя назвать нормой, поэтому психологи бьют тревогу

В эфире радио Sputnik Татьяна Толстая отметила, что у "селфиманов" наблюдаются те же симптомы, что и у психически больных людей.

"В телефоне классических селфиманов может быть 200-300 фотографий в одной и той же позе, не представляющих никакой художественной ценности. Это уже психическое расстройство, которое лечится иногда в клинике, иногда при помощи психотерапии", — сказала она.

Полный комментарий психолога о пагубной тяге к самофотографированию слушайте в аудиоподкасте.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.