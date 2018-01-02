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Наталья Толстая
© Sputnik/ Алексей Куденко

Толстая: "селфимания" — серьезная болезнь, которую надо лечить в клинике

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Психолог Татьяна Толстая рассказала, что пристрастие к селфи нельзя назвать нормой, поэтому психологи бьют тревогу

В эфире радио Sputnik Татьяна Толстая отметила, что у "селфиманов" наблюдаются те же симптомы, что и у психически больных людей.

"В телефоне классических селфиманов может быть 200-300 фотографий в одной и той же позе, не представляющих никакой художественной ценности. Это уже психическое расстройство, которое лечится иногда в клинике, иногда при помощи психотерапии", — сказала она.

Полный комментарий психолога о пагубной тяге к самофотографированию слушайте в аудиоподкасте.

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