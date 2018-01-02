Сагынбаева: современные подростки мечтают изменить разрез глаз

Руководитель клиники косметологии Айнура Сагынбаева рассказала, чем чаще всего недовольны в своей внешности нынешние молодые люди

В эфире Sputnik Кыргызстан пластический хирург отметила, что чаще всего недовольство собственной внешностью у подростков вызывает азиатский разрез глаз.

"Это происходит чаще всего из-за рекламы, которая демонстрирует, как может измениться лицо до пластической операции и после. Однако у подростка в 15-16 лет не сформировано восприятие красоты, и, вполне возможно, когда он станет старше, его вкусы изменятся", — отметила она.

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