Махмутов: восстановление Сирии - один из главных вопросов 2018 года

"Разные есть представления о том, сколько это может стоить… И естественно, что Россия ни в коей мере не собирается брать на себя все эти траты", — заявил он.
"Позитивные реакции приходят с востока — достаточно хорошо к таким инициативам отнеслись в китайском правительстве", — добавил эксперт.
Однако дополнительно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал эксперт, могут конфликт в Йемене и внутриполитические проблемы Саудовской Аравии.
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