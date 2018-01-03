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Тимур Махмутов

Махмутов: восстановление Сирии - один из главных вопросов 2018 года

РСМД
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Тема:
Ситуация в Сирии (30)
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Реконструкция разрушенной войной Сирии станет одной из главных проблем 2018 года, рассказал заместитель программного директора Российского совета по международным делам Тимур Махмутов

"Разные есть представления о том, сколько это может стоить… И естественно, что Россия ни в коей мере не собирается брать на себя все эти траты", — заявил он.

При этом, как заметил Махмутов, пока не понятно, с кем возможно сотрудничать в этом вопросе, потому что западные страны не хотят кооперироваться в решении данной задачи.

"Позитивные реакции приходят с востока — достаточно хорошо к таким инициативам отнеслись в китайском правительстве", — добавил эксперт.

Однако дополнительно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал эксперт, могут конфликт в Йемене и внутриполитические проблемы Саудовской Аравии.

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Тема:
Ситуация в Сирии (30)
Теги:
Сирия, Послевоенное восстановление



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