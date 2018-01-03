Махмутов: восстановление Сирии - один из главных вопросов 2018 года

Реконструкция разрушенной войной Сирии станет одной из главных проблем 2018 года, рассказал заместитель программного директора Российского совета по международным делам Тимур Махмутов

"Разные есть представления о том, сколько это может стоить… И естественно, что Россия ни в коей мере не собирается брать на себя все эти траты", — заявил он.

При этом, как заметил Махмутов, пока не понятно, с кем возможно сотрудничать в этом вопросе, потому что западные страны не хотят кооперироваться в решении данной задачи.

"Позитивные реакции приходят с востока — достаточно хорошо к таким инициативам отнеслись в китайском правительстве", — добавил эксперт.

Однако дополнительно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал эксперт, могут конфликт в Йемене и внутриполитические проблемы Саудовской Аравии.

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