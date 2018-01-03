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Менеджер по аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова.
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Алексеенкова: Узбекистан углубит сотрудничество с РФ

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Ташкент и Москва продолжат развивать отношения в 2018 году, рассказала Sputnik Узбекистан менеджер по аналитической работе Российского совета по международной деятельности Елена Алексеенкова

"Мы видим, что в течение 2017 года динамика была позитивной… Важным решением было соглашение в сфере миграции".

Этот первый шаг стал знаковым для многих стран ЕАЭС, поскольку тема упорядочения миграционных потоков на постсоветском пространстве поднималась уже не раз, считает эксперт.

По ее словам, Узбекистан придерживается многовекторной нейтральной политики и может стать посредником для России.

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Теги:
Россия, Узбекистан, Международная политика



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