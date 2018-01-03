Тищенко: США опять готовы наращивать свой ядерный потенциал

"Если рассматривать чисто военный аспект, то в документе предусмотрено большое количество мер: модернизация вооруженных сил, наращивание ядерных вооружений, расширение влияния в космической отрасли, реформа системы закупок вооружений в США", — заявил Тищенко в эфире радио Sputnik.

В качестве основных внешних противников в новой стратегии национальной безопасности США обозначены Россия и Китай, противниками второго уровня стали КНДР и Иран, и только потом упоминаются террористические группировки.

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