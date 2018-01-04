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Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
© Sputnik/ Александр Натрускин

Кортунов: Евросоюз — партнер сложный и не всегда приятный

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Европейский союз на международной арене является сложным, не всегда приятным и последовательным, но ключевым партнером для России, рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

"Ожидать серьезных подвижек с позиции Евросоюза сейчас сложно — только продлили санкции… Члены ЕС не готовы к радикальному пересмотру отношений",  — пояснил Кортунов.

Но даже в рамках текущего статуса, считает эксперт, у России и ЕС позиция совпадает по многим вопросам.

"Как это ни странно звучит, но наши позиции с Европой, в смысле с Европейским союзом, больше совпадают, чем у ЕС с американцами",- добавил он.

Например, объяснил Кортунов, ЕС тоже обеспокоен иранской проблемой. Также в Москве и в европейских столицах крайне болезненно относятся к возможности войны на Корейском полуострове.

"Партнер сложный, не всегда приятный, не всегда последовательный, но партнер важнейший", — подчеркнул Кортунов.

При этом, как отметил эксперт, России необходимо больше уделять внимания сотрудничеству со странами Прибалтики и Польшей для улучшения крайне непростых двусторонних отношений.

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Теги:
Евросоюз, Международная политика



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