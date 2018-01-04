Кортунов: Евросоюз — партнер сложный и не всегда приятный

"Ожидать серьезных подвижек с позиции Евросоюза сейчас сложно — только продлили санкции… Члены ЕС не готовы к радикальному пересмотру отношений", — пояснил Кортунов.
"Как это ни странно звучит, но наши позиции с Европой, в смысле с Европейским союзом, больше совпадают, чем у ЕС с американцами",- добавил он.
Например, объяснил Кортунов, ЕС тоже обеспокоен иранской проблемой. Также в Москве и в европейских столицах крайне болезненно относятся к возможности войны на Корейском полуострове.
"Партнер сложный, не всегда приятный, не всегда последовательный, но партнер важнейший", — подчеркнул Кортунов.
При этом, как отметил эксперт, России необходимо больше уделять внимания сотрудничеству со странами Прибалтики и Польшей для улучшения крайне непростых двусторонних отношений.
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