Калер: перед походом в гости лучше поесть

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Ведущий шеф-повар, бренд-шеф многих ресторанов, ведущий кулинарной рубрики "Настроение" на телеканале ТВЦ Антон Калер рассказал Sputnik, зачем люди ходят в рестораны
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.
В автобусах SAZ HD 50, производимых Самаркандским автомобильным заводом, не только созданы самые комфортные условия для путешественников, но и учтены все необходимые требования по безопасности
Председателем комитета по вопросам охраны здоровья граждан стал член фракции Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Иноят Хажиев
Турецкая "Норм Лтд." нацелена на организацию производства текстиля с применением карбон-технологии и высококачественного хлопкового волокна
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Компенсации, безопасное мореплавание и другое: на итоговом заседании Кабмина было рассмотрено более трех десятков вопросов.
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.