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Антон Калер
Sputnik

Калер: перед походом в гости лучше поесть

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Ведущий шеф-повар, бренд-шеф многих ресторанов, ведущий кулинарной рубрики "Настроение" на телеканале ТВЦ Антон Калер рассказал Sputnik, зачем люди ходят в рестораны

"Если вы идете в гости или ждете гостей, обязательно перед застольем надо поесть. И потом, в течение застолья ты просто спокойно, в течение всего вечера, ночи по немного закусываешь, разговариваешь. Тогда, застолье пройдет как надо. Хорошо бы подготовить еще какие-нибудь энергичные конкурсы, где можно немного подвигаться. Я такие застолья сравниваю с походом в ресторан. У нас сейчас очень многие люди в ресторан приходят почему-то именно поесть, сделав заказ — они ждут, что через десять минут им принесут, но так не бывает. Ресторан, на то и ресторан, вы приходите в первую очередь пообщаться, а трапеза — дополнение", — сказал Калер Sputnik Абхазия.

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Теги:
Рестораны



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