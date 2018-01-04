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Дизайнер Диана Денисова
© Sputnik/ Вадим Анцупов

Модельер: Желтую Собаку не стоит провоцировать изображением кошек

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Модельер Диана Денисова рассказала, что следует носить в год собаки

"Год Желтой Земляной Собаки не обязательно начинать в желтом, можно одеться в любые природные оттенки, такие как коричневый, бежевый, цвет охры, цвет молодой листвы, цвет голубого неба — все это подойдет", — советует известный эстонский модельер Диана Денисова в интервью радио Sputnik Латвия.

Кроме того, лучше всего не провоцировать Желтую Собаку изображениями кошек на одежде. Зато, по словам модельера, меховые элементы в костюме только приветствуются.

Согласно восточному календарю, 2018 год — год Желтой Собаки.

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Теги:
Латвия, Мода



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