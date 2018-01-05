Тимофеев: Россия на мировой арене сегодня в меньшинстве

"Россия сегодня на международной арене является если не революционером, то, по крайней мере, меньшинством", — сказал он.
При этом трансформируется и образ России на мировой арене, сообщил Тимофеев.
"Например, в Азии на Россию смотрят как на героя кинофильма, на такого одного из трехсот спартанцев, которые сражаются", — утверждает эксперт.
Еще одна аналогия, которая сегодня часто приходит на ум, отметил Тимофеев, — это партия большевиков, которая перед Октябрьской революцией тоже представляла собой хорошо организованное меньшинство с четким целеполаганием и высокой мотивацией.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.