Тимофеев: Россия на мировой арене сегодня в меньшинстве

Москва на мировой арене сегодня находится в своеобразном меньшинстве, заявил программный директор РСМД Иван Тимофеев

"Россия сегодня на международной арене является если не революционером, то, по крайней мере, меньшинством", — сказал он.

При этом трансформируется и образ России на мировой арене, сообщил Тимофеев.

"Например, в Азии на Россию смотрят как на героя кинофильма, на такого одного из трехсот спартанцев, которые сражаются", — утверждает эксперт.

Еще одна аналогия, которая сегодня часто приходит на ум, отметил Тимофеев, — это партия большевиков, которая перед Октябрьской революцией тоже представляла собой хорошо организованное меньшинство с четким целеполаганием и высокой мотивацией.

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