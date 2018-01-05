Алексеенкова: ОДКБ и ЕАЭС будут играть главную роль в ЦА

В 2018 году главная роль в Центрально-Азиатском регионе будет принадлежать ОДКБ и ЕАЭС, рассказала Sputnik Узбекистан менеджер по аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова

"Россия продолжит развивать отношения в том русле, в котором они развиваются сейчас, прежде всего по линии безопасности", — утверждает она.

При этом сотрудничество будет развиваться через механизм ОДКБ — у организации намечено несколько совместных учений и мероприятий.

"Новый таможенный кодекс принят, с первого января он вступит в силу, и тут важны первые впечатления — как он начнет действовать", — отмечает Алексеенкова.

Принятие этого кодекса — важная веха в развитии Евразийского экономического союза, подчеркнула эксперт.

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