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Менеджер по аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова.
© Facebook / Elena Alekseenkova

Алексеенкова: ОДКБ и ЕАЭС будут играть главную роль в ЦА

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В 2018 году главная роль в Центрально-Азиатском регионе будет принадлежать ОДКБ и ЕАЭС, рассказала Sputnik Узбекистан менеджер по аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова

"Россия продолжит развивать отношения в том русле, в котором они развиваются сейчас, прежде всего по линии безопасности", — утверждает она.

При этом сотрудничество будет развиваться через механизм ОДКБ — у организации намечено несколько совместных учений и мероприятий.

"Новый таможенный кодекс принят, с первого января он вступит в силу, и тут важны первые впечатления — как он начнет действовать", — отмечает Алексеенкова.

Принятие этого кодекса — важная веха в развитии Евразийского экономического союза, подчеркнула эксперт.

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Теги:
ЕАЭС, ОДКБ, Центральная Азия



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