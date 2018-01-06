Юденков: США будут лидировать по количеству потребляемой нефти

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков сделал в эфире радио Sputnik прогноз относительно того, какие объемы нефти будут потребляться странами в 2018 году

"Увеличение потребления будет заметно у Китая. Если погода не преподнесет сюрпризов и не будет аномально холодной зимы, то Европа останется на том же уровне с едва заметным ростом", — считает он.

По мнению эксперта, в этом году Америку ждет "нефтяной бум", что делает ее абсолютным лидером по количеству потребляемой нефти.

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