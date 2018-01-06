Белослудцев: скоро запустят массовое производство человеческих органов

Российский ученый Евгений Белослудцев в эфире радио Sputnik рассказал о том, можно ли производить на биопринтерах в массовом порядке ткани и органы человеческого тела

Группа ученых из китайского города Ханчжоу разработала 3D-принтер, который делает возможным массовое "производство" тканей человеческого тела для имплантации, включая кожу, хрящевую ткань и ткань печени.

Принтер имеет достаточно крупные размеры: он достигает 1,9 метра в высоту, 1,6 метра в длину и 1 метра в ширину.

Как отметил глава компании-разработчика Сюй Минэнь, главными требованиями для клинического использования созданных на 3D-принтерах имплантатов являются безопасность и высокое качество.

Он добавил, что сейчас создание тканей на биопринтерах еще мало распространено и многие из них работают слишком медленно для массового производства, либо качество создаваемых материалов не соответствует требуемым стандартам. По его словам, новый принтер, оборудованный различными насадками, может печатать много разнообразных тканей в заданный промежуток времени.

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