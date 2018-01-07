Баранец о том, что произошло на российской базе "Хмеймим" в Сирии

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Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о нападении на российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии, во время которого погибли двое военнослужащих
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Во Владивостоке в одном из кафе в найдены тела двоих выходцев из Узбекистана
Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции "Ворбю горд" стокгольмского метро в районе Худдинге
Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме, который был нарушен минувшей ночью из-за сильного тумана
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В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.