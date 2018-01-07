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Виктор Баранец, архивное фото
© Sputnik/ Кирилл Каллиников

Баранец о том, что произошло на российской базе "Хмеймим" в Сирии

Радио
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Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о нападении на российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии, во время которого погибли двое военнослужащих

В СМИ распространяются самые противоречивые сведения об атаке на российскую военную базу "Хмеймим" — сообщается и о гибели военнослужащих, и о сгоревших самолетах. Что же в действительности произошло 31 декабря в Сирии, на радио Sputnik Беларусь рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

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"Был минометный обстрел. Установлено, что это была мобильная диверсионная группа, которая сумела "просочиться" между боевыми порядками сирийской армии, которая там выполняет охранные функции, и нанести минометный удар по аэродрому "Хмеймим". Мины попали на окраину аэродрома, там находились военнослужащие, которые занимались техническими мероприятиями. К сожалению, двое российских военнослужащих были убиты, 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Настораживает то, что ИГИЛ, которая обычно берет на себя ответственность за любой веник, упавший на голову россиянина, в данном случае молчит", — сказал он.

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Теги:
Террористы, Россия, Сирия



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