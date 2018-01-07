Баранец о том, что произошло на российской базе "Хмеймим" в Сирии

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о нападении на российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии, во время которого погибли двое военнослужащих

В СМИ распространяются самые противоречивые сведения об атаке на российскую военную базу "Хмеймим" — сообщается и о гибели военнослужащих, и о сгоревших самолетах. Что же в действительности произошло 31 декабря в Сирии, на радио Sputnik Беларусь рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

"Был минометный обстрел. Установлено, что это была мобильная диверсионная группа, которая сумела "просочиться" между боевыми порядками сирийской армии, которая там выполняет охранные функции, и нанести минометный удар по аэродрому "Хмеймим". Мины попали на окраину аэродрома, там находились военнослужащие, которые занимались техническими мероприятиями. К сожалению, двое российских военнослужащих были убиты, 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Настораживает то, что ИГИЛ, которая обычно берет на себя ответственность за любой веник, упавший на голову россиянина, в данном случае молчит", — сказал он.

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