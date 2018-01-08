Рязанцев: на следующей неделе Юпитер и Плутон помогут изменить карьеру

Член международной ассоциации астрологов INTAGIO Андрей Рязанцев рассказал, что предсказывают звезды с 8 по 14 января

Эксперт отметил, что в течение всей следующей недели Луна будет убывать, а благоприятное расположение Юпитера и Плутона поможет изменить карьеру, получить дополнительный доход, продвинуться в научной деятельности.

"Появится возможность для реализации амбициозных планов, особенно связанных с инвестициями или наукой. Наиболее успешными окажутся раки, скорпионы и рыбы", — уточнил Рязанцев в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

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