Рязанцев: на следующей неделе Юпитер и Плутон помогут изменить карьеру

Эксперт отметил, что в течение всей следующей недели Луна будет убывать, а благоприятное расположение Юпитера и Плутона поможет изменить карьеру, получить дополнительный доход, продвинуться в научной деятельности.
"Появится возможность для реализации амбициозных планов, особенно связанных с инвестициями или наукой. Наиболее успешными окажутся раки, скорпионы и рыбы", — уточнил Рязанцев в эфире радио Sputnik Кыргызстан.
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