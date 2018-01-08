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Виктор Гроховский
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Гроховский: метеориты опасны только в Голливуде

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Накануне жители Земли наблюдали пик первого крупного метеорного потока в этом году – Квадрантиды

Звездное небо
CC BY 2.0 / Olli Henze / Milkyway / Harz
Мимо Земли пролетит крупнейший астероид за всю историю наблюдений NASA
Профессор Уральского федерального университета и член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский объяснил, почему падение небесных тел на Землю не должно вызывать страх

"За всеми объектами, которые пересекают в космосе орбиту Земли, наблюдают специалисты. В настоящее время под контролем астрономов находится уже около 17 тысяч астероидов. Падение метеоритов — важное событие для ученых, так как мы получаем знания о нашей Солнечной системе", — отмечает эксперт.

По словам Гроховского, за последние десятилетия не зарегистрировано ни одного свидетельства убийственного действия метеоритов. Но вопреки всем фактам, говорит он, мифы и сенсации на тему возможных катастроф рождаются быстро и крайне легко распространяются.

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Теги:
астероид, метеориты, Астрономия



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