Гаспарян: России нужно выработать отношение к объединениям мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал беженцев с Ближнего Востока мусульманскими захватчиками, которые едут в страны ЕС по экономическим причинам в поисках благополучной жизни.

Политический эксперт Армен Гаспарян считает, что это заявление закономерно. По его мнению, в Европе давно назрела проблема миграции.

"Я не удивлен ни заявлениям венгерского политика, ни их тональностью. Надо понимать, что кризис мультикультурализма, который охватил Европейский союз в последние 12 лет, не мог не привести к общей радикализации настроений в обществе и настроений в рядах политиков", — сказал Армен Гаспарян на радио Sputnik.

По мнению эксперта, венгерский политик огласил один из главных трендов 2018 года.

"В России есть схожие проблемы. Нам необходимо вырабатывать особую политическую повестку в отношении к мигрантам", — сказал Армен Гаспарян.

Эксперт предостерегает от возникновения внутри России чуждых ей в культурном смысле образований, созданных из мигрантов с иными ценностями.

Полную версию интервью с Арменом Гаспаряном слушайте в нашем подкасте.

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