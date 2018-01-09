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Никита Мендкович
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Мендкович: Мирзиёев долго готовился к визиту в Таджикистан

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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан нуждалась в тщательной подготовке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовится посетить Таджикистан с официальным визитом. Вопрос демаркации границ станет одной из основных тем переговоров Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его мнению, президент Узбекистана решил вопрос о демаркации границ с Кыргызстаном достаточно быстро и эффективно.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба президента Таджикистана
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"Новый президент должен начинать взаимоотношения с чистого листа. То, что на возникающих трудностях акцентирует внимание именно Мирзиёев, внушает некоторую тревогу. Ранее многим аналитикам, включая меня, казалось, что сам факт смены президента в Узбекистане открывает принципиально новую страницу в отношениях. Ряд конфликтов просто уходят в связи со сменой состава участников", — сказал Никита Мендкович Sputnik Таджикистан.

Тот факт, что Шавкат Мирзиёев совершит визит в Таджикистан в последнюю очередь, после других стран Центральной Азии, свидетельствует о том, что его визит надо было хорошо подготовить, отметил эксперт.

Никита Мендкович считает, что этот визит будет иметь позитивный эффект в развитии отношений Таджикистана и Узбекистана.

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Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан



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