Мендкович: Мирзиёев долго готовился к визиту в Таджикистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовится посетить Таджикистан с официальным визитом. Вопрос демаркации границ станет одной из основных тем переговоров Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
По его мнению, президент Узбекистана решил вопрос о демаркации границ с Кыргызстаном достаточно быстро и эффективно.
Тот факт, что Шавкат Мирзиёев совершит визит в Таджикистан в последнюю очередь, после других стран Центральной Азии, свидетельствует о том, что его визит надо было хорошо подготовить, отметил эксперт.
Никита Мендкович считает, что этот визит будет иметь позитивный эффект в развитии отношений Таджикистана и Узбекистана.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.