Швыткин: террористам могут способствовать спецслужбы западных стран

Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин поделился мнение об атаке на российские военные базы в Сирии

По данным Минобороны России, атака ударных беспилотников на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе была сорвана в ночь на 6 января, сбито 13 "малоразмерных воздушных целей".

Министерство обороны РФ серьезно отнеслось к случаю наступления дронов на российские военные базы в Сирии, сказал заместитель председателя Комитета Государственной думы России по обороне.

"Самая большая опасность заключается в том, что террористам могут способствовать соответствующие спецслужбы западных стран", — заявил Швыткин радио Sputnik.

По мнению эксперта, беспилотники стали очень опасной угрозой для любой системы обороны.

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