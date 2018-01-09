Швыткин: террористам могут способствовать спецслужбы западных стран

По данным Минобороны России, атака ударных беспилотников на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе была сорвана в ночь на 6 января, сбито 13 "малоразмерных воздушных целей".
Министерство обороны РФ серьезно отнеслось к случаю наступления дронов на российские военные базы в Сирии, сказал заместитель председателя Комитета Государственной думы России по обороне.
"Самая большая опасность заключается в том, что террористам могут способствовать соответствующие спецслужбы западных стран", — заявил Швыткин радио Sputnik.
По мнению эксперта, беспилотники стали очень опасной угрозой для любой системы обороны.
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