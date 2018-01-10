Попов: подготовка визита Мирзиёева в Душанбе идет непросто

"Визит в Таджикистан откладывался неоднократно. Переговоры и подготовка идут непросто, но тем не менее есть движение вперед", — сказал Дмитрий Попов Sputnik Таджикистан.
По мнению Дмитрия Попова, проблема трансграничных водных ресурсов в рамках данного визита решена не будет.
Эксперт подчеркнул, что в Узбекистане не считают отношения с Таджикистаном менее важными, чем с другими соседями, и то, что Мирзиёев едет в Душанбе в последнюю очередь, свидетельствует о продолжительной подготовке данного важного шага для обеих стран.
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