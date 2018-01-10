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Дмитрий Попов
Фото: Предоставлено Дмитрием Поповым

Попов: подготовка визита Мирзиёева в Душанбе идет непросто

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О визите президента Узбекистана в Таджикистан и словах Шавката Мирзиёева о том, что он собирается "растопить лед", высказал мнение эксперт по проблемам Центральной Азии РИСИ Дмитрий Попов

Попов отметил, что двусторонние отношения Узбекистана и Таджикистана не обсуждались в рамках подобных визитов очень давно.

"Визит в Таджикистан откладывался неоднократно. Переговоры и подготовка идут непросто, но тем не менее есть движение вперед", — сказал Дмитрий Попов Sputnik Таджикистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба президента Таджикистана
Растопить 20-летний лед: Мирзиёев готовится посетить Таджикистан
Эксперт рассказал о темах предстоящих переговоров. Кроме уже заявленных вопросов, считает аналитик, речь будет идти о торгово-экономическом взаимодействии между двумя странами, которое находится на недопустимо низком уровне для соседствующих государств.

По мнению Дмитрия Попова, проблема трансграничных водных ресурсов в рамках данного визита решена не будет.

Эксперт подчеркнул, что в Узбекистане не считают отношения с Таджикистаном менее важными, чем с другими соседями, и то, что Мирзиёев едет в Душанбе в последнюю очередь, свидетельствует о продолжительной подготовке данного важного шага для обеих стран.

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Теги:
визит, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан



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