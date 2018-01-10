Яковлева о Державине: очень добрый, открытый, как солнце

Актер театра и кино, народный артист России Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни.
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О Михаиле Державине можно много вспоминать и говорить, подчеркнула его коллега по театру актриса Алена Яковлева
Актер театра и кино, народный артист России Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни.
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