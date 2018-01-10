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Семен Уралов
© Sputnik/ Александр Шурмелев

Уралов: в южнокорейском обществе нет ненависти к северным братьям

Радио
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Главный редактор портала СОНАР 2050, политический эксперт, публицист Семен Уралов прокомментировал начало процесса сближения общекорейских позиций

Переговорный процесс между Северной и Южной Кореей продолжается, лидеры обеих стран готовы встретиться, а сборная Северной Кореи выступит на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я был в одной Корее — Южной. И в корейском экспертном сообществе, и среди простых людей нет ненависти к северным братьям, есть глубокое сожаление о разделенности и понимание того, что американцы играют судьбами обеих Корей. Есть еще фактор Японии, которая рассматривает Корею как сильного конкурента", — сказал Уралов Sputnik Беларусь.

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Теги:
Южная Корея, Северная Корея, Международная политика



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  • Сувенирная монета с логотипами криптовалюты биткоин с сомовыми купюрами. Архивное фото
    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

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