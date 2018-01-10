Уралов: в южнокорейском обществе нет ненависти к северным братьям

Переговорный процесс между Северной и Южной Кореей продолжается, лидеры обеих стран готовы встретиться, а сборная Северной Кореи выступит на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я был в одной Корее — Южной. И в корейском экспертном сообществе, и среди простых людей нет ненависти к северным братьям, есть глубокое сожаление о разделенности и понимание того, что американцы играют судьбами обеих Корей. Есть еще фактор Японии, которая рассматривает Корею как сильного конкурента", — сказал Уралов Sputnik Беларусь.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.