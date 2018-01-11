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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк
Sputnik

Данюк: Трамп необходим элитам США для перемен

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал ответ Дональда Трампа на критику его умственных способностей

В лице Дональда Трампа американская политика получила подлинного реформатора глубинных процессов трансформации внешней политики США, отметил Данюк в беседе на радио Sputnik.

"За экстравагантностью заявлений американского президента скрывается куда большее, чем просто оригинальность политика. Америка уже не может продолжать прежний курс, несущий множество проблем и потерю лица, и появление Трампа поможет Белому дому и тем, кто формирует его политику, использовать фактор нового президента для необходимой коррекции", — сказал Данюк.

По его словам, речь идет о переходе в ориентации элит США с декларируемых во внешней политике абстрактных "ценностей" на геополитический практицизм, геополитические интересы самого приземленного свойства.

"Понятно, что такой процесс не может проходить ровно и без возможных "отливов", но то, что такой курс взят, я убежден. Трамп просто необходим элитам США для перемен", — сказал эксперт.

Критика умственных способностей президента США была опубликована в скандальной книге Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В ней говорится о внутренней "кухне" президентской администрации и раскрываются некоторые секреты личной жизни главы государства.

"На самом деле на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум… Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как "умный", а "гениальный", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Он также назвал автора книги полным неудачником и заявил, что его труд полон лжи, искажений и основан на рассказах несуществующих источников.

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Теги:
Дональд Трамп, США, Политика



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