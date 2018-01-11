Подберезкин: воздух и море над Крымом будет контролировать Россия

Все пространство над Черным морем, югом и юго-востоком Украины будет контролироваться силами ВКС России, рассказал в эфире радио Sputnik директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

Россия размещает в Крыму второй дивизион зенитной ракетной системы С-400. В Кремле сообщили, что такими действиями Москва стремится защитить свою территорию и своих граждан.

По словам директора центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, такие действия направлены против высокотехнологичных эффективных средств воздушно-космического нападения, самолетов радиолокационной разведки, баллистических ракет средней и малой дальности, ударной авиации.

© Sputnik/ Alexey Kudenko Как запретить России строить Крымский мост: это вам не МОК

"Мы развернули на территории Крыма не только мощную сухопутную группировку, но и военно-воздушную, военно-морскую группировки, силы ВКС, которые гарантируют нам безопасность с точки зрения нападения южного и юго-западного направления. Сегодня мы определяем суверенитет государства и его безопасность как способность защититься от средств воздушно-космического нападения всех типов", — заявил в эфире радио Sputnik Алексей Подберезкин.

Эксперт также отметил, что при помощи дивизионов комплекса С-400 Россия сможет контролировать опасные для нее стратегические направления, воздушное пространство, а также морскую поверхность.

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