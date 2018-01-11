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Олег Морозов
© Sputnik/ Владимир Федоренко

Морозов о санкциях в отношении Sputnik: это против Конституции США

Радио
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что санкции в отношении компаний-партнеров российских СМИ заставят Москву пересмотреть аналогичные связи американских журналистов в России

Компания RIA Global LLC, которая производит контент для международного агентства и радио Sputnik, обязана зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента, говорится в официальном уведомлении американского Минюста

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что решение Минюста США является очередным дискриминационным шагом в части реализации права граждан на свободу информации, свободу слова и напрямую противоречит американской Конституции, передает радио Sputnik.

"Когда мы в России разработали ответный закон об иноагентах, мы ведь очень аккуратно действовали, брали те информационные структуры, которые прямо финансируются из бюджета США, напрямую аффилированы с американским Госдепом и соответствующими структурами, мы не расширяли перечень, не шли по принципу "а с кем вы еще сотрудничаете" в части того, чтобы их тоже потом объявлять иностранными агентами", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Морозов не исключает, что после решения Минюста США внести в список иностранных агентов партнеров Sputnik Москве придется пересмотреть, как работают компании-партнеры иноагентов в РФ.

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Теги:
санкции, иноагенты, СМИ, отношения РФ и США, США, Россия



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