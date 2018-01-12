Мирзаев: зарплаты узбекистанцев будут индексироваться раз в полгода

Первый замминистра экономики по вопросам макроэкономической политики, развития базовых отраслей и работе с международными финансовыми организациями Мубин Мирзаев рассказал о том, как формировался бюджет на 2018 год

По словам представителя министерства, с 1 апреля в республике запланирован рост тарифов на газ и электроэнергию, но для сохранения баланса будут проиндексированы зарплаты и другие социальные выплаты.

"Раз в полгода мы будем индексировать размер заработной платы исходя из уровня инфляции. Что касается тарифа на газ, то с апреля он вырастет на 10%, на электроэнергию — на 12%", — отметил Мирзаев.

© Flickr/ whyohwhyohwhyoh В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ и электричество

Отвечая на вопрос Sputnik о переходе Узбекистана на среднесрочное бюджетирование, чиновник отметил, что сейчас Минфин, Минэкономразвития и другие профильные ведомства разрабатывают программу по среднесрочному планированию доходов и расходов.

"В 2019-2021 годах мы разработаем план по, как минимум, двухлетнему бюджетированию, а в дальнейшем и трехлетнему, после чего направим на рассмотрение парламента", — заключил Мирзаев.

Бюджет Узбекистана на 2018 год остался профицитным даже после его корректировки. Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев отказался подписывать главный финансовый документ из-за его недоработки и вернул проект бюджета для уточнения отдельных статей расходов и доходов.

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