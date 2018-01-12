Мирзаев: зарплаты узбекистанцев будут индексироваться раз в полгода

По словам представителя министерства, с 1 апреля в республике запланирован рост тарифов на газ и электроэнергию, но для сохранения баланса будут проиндексированы зарплаты и другие социальные выплаты.
"Раз в полгода мы будем индексировать размер заработной платы исходя из уровня инфляции. Что касается тарифа на газ, то с апреля он вырастет на 10%, на электроэнергию — на 12%", — отметил Мирзаев.
"В 2019-2021 годах мы разработаем план по, как минимум, двухлетнему бюджетированию, а в дальнейшем и трехлетнему, после чего направим на рассмотрение парламента", — заключил Мирзаев.
Бюджет Узбекистана на 2018 год остался профицитным даже после его корректировки. Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев отказался подписывать главный финансовый документ из-за его недоработки и вернул проект бюджета для уточнения отдельных статей расходов и доходов.
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