Куртов: радикальному сближению Ташкента и Душанбе мешает водный вопрос

Об итогах переговоров Таджикистана и Узбекистана судить рано, считает историк, политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов

Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы — плотине Фархадской ГЭС.

Согласно принятым условиям в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан подпишут новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым подданные двух государств смогут находиться на территории РТ и РУ без получения соответствующей визы в течение одного месяца.

По мнению эксперта, нынешний глава Узбекистана исправляет некоторые решения предыдущего руководителя в отношениях с Таджикистаном, сообщает Sputnik Таджикистан.

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