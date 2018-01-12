Куртов: радикальному сближению Ташкента и Душанбе мешает водный вопрос

Согласно принятым условиям в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан подпишут новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым подданные двух государств смогут находиться на территории РТ и РУ без получения соответствующей визы в течение одного месяца.
По мнению эксперта, нынешний глава Узбекистана исправляет некоторые решения предыдущего руководителя в отношениях с Таджикистаном, сообщает Sputnik Таджикистан.
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