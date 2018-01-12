Манойло: Узбекистан встает в один ряд с США и РФ по осознанию угроз

Одной из основных угроз национальной безопасности Узбекистана являются идеологические и психологические акции, следует из опубликованной на этой неделе Оборонной доктрины РУ

Об особенностях информационной и психологической войны Sputnik Узбекистан рассказал профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Андрей Манойло.

Информационные угрозы сегодня, рассказал Манойло, стали одной из ключевых проблем безопасности современных государств. Например, во всех стратегиях национальной безопасности США говорится об этих проблемах, а меры противодействия постоянно развиваются.

"Это характерно для всех стран, претендующих на мировое или региональное лидерство. В этом отношении Узбекистан выдвигается на передовой край и, фактически, по уровню осознания степени угрозы информационной войны становится в один ряд с США, Россией, Францией и Германией", — подчеркнул эксперт.

Задумываться об информационной безопасности следует и потому, что Узбекистан — лакомый кусочек для многих стран, которые хотят расшатать государство и привести к власти своих людей, считает Манойло.

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