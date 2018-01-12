Холмурадов: у инвесторов в Узбекистане никто ничего не отберет

Заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов на пресс-конференции в Ташкенте рассказал о тех мерах, которые принимаются в республике по улучшению инвестиционного климата

В частности, по словам вице-премьера, созданы необходимые условия, в том числе законодательная база, которые обеспечивают защиту интересов иностранных инвесторов.

"Мы понимаем, что Узбекистан не может обойтись без иностранных инвестиций. Мы создаем все необходимые условия. Если инвестор не поверит и на себе не ощутит эти выгоды, он не вложит в экономику Узбекистана свои деньги. Мы сейчас создали такие условия, что никто у инвестора ничего не отнимет и не лишит его законной прибыли", — отметил Холмурадов.

Одним из важнейших шагов в этом направлении он назвал либерализацию валютной системы, которая позволит бизнесу более четко и понятно планировать свою деятельность в Узбекистане и не остаться в минусе, вложив свой капитал в тот или иной проект.Отвечая на вопрос о демонополизации отдельных отраслей экономики для повышения конкуренции и привлечения инвесторов, вице-премьер ответил, что пока Узбекистан к этому не готов.

"Мы со временем, наверное, придем к этому, но на данном этапе государство должно иметь некоторые монопольные отрасли — это общемировая практика. Пока мы в самом начале пути", — заключил он.

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