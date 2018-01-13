Самыкбаева: нельзя полностью ограничивать детей от Интернета

Сидеть за компьютером так же естественно, как есть и пить, уверена куратор программы "Час кода" Лира Самыкбаева; все дело в контроле

В эфире Sputnik Кыргызстан Лира Самыкбаева заявила, что задача родителей — привить детям культуру пользования компьютерной техникой и объяснить, что Интернет — это еще и отличный способ созидать, выражать творческий потенциал.

"Дети, которые работают с Интернетом, любят от него отдыхать больше, чем те дети, которые просто играют в компьютерные игры", — уверена она.

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