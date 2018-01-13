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Кулинар и публицист Данияр Деркембаев
© ото / Alma Karsymbek

Кулинар Деркембаев – о вреде манной каши для детей

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Поваров, которые работают в детских учреждениях, необходимо учить, что готовить и как готовить, уверен кулинар международной категории Данияр Деркембаев

В эфире Sputnik Кыргызстан  Данияр Деркембаев  посетовал, что большая часть людей, работающих поварами в детских садах, даже не имеют соответствующего образования.

"Они умеют выполнять эту работу механически, но им необходимо дать знания, чтобы они к своему опыту привязали еще и теорию. Ведь детей надо кормить правильно. Но на деле получается, что не все повара знают, что детям вредно давать, например, манную кашу, и они пичкают их этой кашей с утра до вечера", — отметил он.

О том, какой вред может нанести детскому организму частое потребление манной каши, — слушайте аудиоподкаст.

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