Кулумбетов: дом лучше сначала утеплять снаружи, а потом внутри

В эфире Sputnik Кыргызстан Жаныбек Кулумбетов отметил, что лучше всего дом утеплять снаружи, чем изнутри, и сегодня на рынке есть много материалов для этих целей.

"Для утепления стен не рекомендуется использовать рулонные материалы, так как они мягкие, плохо держатся на вертикальной поверхности и под своим весом могут провиснуть", — посоветовал эксперт.

О том, какие материалы лучше выбрать для утепления дома, слушайте в аудиоподкасте.

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