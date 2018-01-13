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Жаныбек Кулумбетов
© Sputnik/ Zhoomart Uraimov

Кулумбетов: дом лучше сначала утеплять снаружи, а потом внутри

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Консультант программы KyrSEFF Жаныбек Кулумбетов перечислил наиболее актуальные виды материалов для утепления жилых помещений

В эфире Sputnik Кыргызстан Жаныбек Кулумбетов отметил, что лучше всего дом утеплять снаружи, чем изнутри, и сегодня на рынке есть много материалов для этих целей.

"Для утепления стен не рекомендуется использовать рулонные материалы, так как они мягкие, плохо держатся на вертикальной поверхности и под своим весом могут провиснуть", — посоветовал эксперт.

О том, какие материалы лучше выбрать для утепления дома, слушайте в аудиоподкасте.

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