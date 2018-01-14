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Игорь Белобородов
© Foto: из личного архива

Белобородов: селективные аборты привели к уничтожению миллионов женщин

Радио
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Необходима защита базового права на жизнь внутриутробного ребенка, уверен руководитель рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка России Игорь Белобородов

В эфире радио Sputnik Белобородов заявил, что селективные аборты порождают ряд очень опасных и уродливых форм.

"Например, численность мужчин в Китае в детородном возрасте превышает численность женщин — по самым скромным оценкам — на 25 миллионов. В Индии — на 30 миллионов", — отметил эксперт.

Игорь Белобородов рассказал также, что есть исследования, согласно которым в мире из-за этой практики не родилось более 200 миллионов женщин.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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