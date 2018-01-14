Белобородов: селективные аборты привели к уничтожению миллионов женщин

В эфире радио Sputnik Белобородов заявил, что селективные аборты порождают ряд очень опасных и уродливых форм.
"Например, численность мужчин в Китае в детородном возрасте превышает численность женщин — по самым скромным оценкам — на 25 миллионов. В Индии — на 30 миллионов", — отметил эксперт.
Игорь Белобородов рассказал также, что есть исследования, согласно которым в мире из-за этой практики не родилось более 200 миллионов женщин.
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