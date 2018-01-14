Астролог Цагарели: на грядущей неделе люди делом докажут свои чувства

Неделя с 15 по 21 января – самая сложная в январе, предупредил астролог Михаил Цагарели

В эфире Sputnik Грузия Цагарели отметил, что негативная энергетика этого периода приведет к резким перепадам настроения.

"Планеты расположились таким образом, что в личных отношениях и семейных узах наступит большая серьезность и ответственность. Да и сами отношения станут немного более амбициозными, хотя очень рациональными. Романтичных подвигов и словесных излияний не будет, однако люди делом докажут свою любовь", — подчеркнул астролог.

Подробный прогноз астролога на грядущую неделю слушайте в аудиофайле.

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