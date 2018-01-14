Смолин: США могут нанять хакерскую группу, чтобы подставить Россию

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал новость о том, что некая компания в Америке прошло предупреждает о возможных атаках российских хакеров на сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады в Пхенчхане.

"Это дополнительная подготовка к будущему давлению на Россию. Любые хакерски группы позиционируются Соединенными Штатами либо как российские, либо как китайские, либо как северокорейские — в зависимости от того, на кого в данный момент необходимо осуществить информационный "накат", — заявил эксперт.

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