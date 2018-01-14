Карнаухов: люди должны спасти Землю от катастрофы, а не бежать в космос

В эфире радио Sputnik эксперт заявил, что несколько не согласен с мнением британского физика Стивена Хокинга, который заявил, что Земля вскоре станет непригодной для Земли и поэтому надо делать космические корабли и улетать.
"Я считаю, что если мы не сможем спасти нашу Землю от катастрофы, то бесполезно искать безопасности в космосе. Гораздо проще исправить ситуацию здесь, чем найти другую планету", — считает Карнаухов.
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