Вице-премьер Сухроб Холмурадов заявил о необходимости иностранных инвестиций в сфере туризма, что принесет пользу и узбекской казне, и самим гостям республики, которые получат качественный отдых и инфраструктуру.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Узбекистан развивают свои отношения в границах статуса союзников.
Модельер Хуршед Сатторов рассказал, что его работы в Кувейте принимали за узбекские, хотя это были таджикские элементы одежды
Эксперт в области информационной безопасности, президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович заявил, что в 2017 году кибероружие попало в руки преступников
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что ситуация в Иране пока остается напряженной